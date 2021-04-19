محمد صلاح يُنهي أزمة شارة قيادة منتخب مصر

انتهت أزمة شارة قيادة المنتخب المصري، بشكل رسمي بعدما مُنح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح الشارة وبات قائدا لمنتخب “الفراعنة”.
وقرر المدير الفني للمنتخب المصري، حسام البدري ووفقاً لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، منح شارة قائد المنتخب لمحمد صلاح.
وأشار اتحاد الكرة، الى أن القرار جاء بعدما قام المدير الفني بإبلاغ اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، وقاموا بمساندة ودعم القرار الخاص بقيادة محمد صلاح للمنتخب. وفق “أخبار 24”.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلاً واسعاً بشان شارة قيادة المنتخب المصري، قبل أن يتم حسم الأمر بشكل نهائي.