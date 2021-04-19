توج فريق النصر بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الوحدة (76-70)، في المباراة الفاصلة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالرياض.
وكان الوحدة قد أنهى الربع الأول متقدما بنتيجة (24-18)، وفي الربع الثاني عاد النصر لأجواء المباراة وأنهاه لصالحه بنتيجة (41-40).
ووسع النصر الفارق في الربع الثالث إلى خمس نقاط، وأنهاه لصالحه بنتيجة (56-51)، قبل أن يواصل النصر تفوقه في الربع الحاسم وينهي المباراة لصالحه بفارق ست نقاط.
وعقب نهاية المباراة قام نائب رئيس اللجنة الأولمبية، الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، بتسليم النصر كأس البطولة والميداليات الذهبية، والوحدة الميداليات الفضية، والهلال الميداليات البرونزية.
وفق “أخبار 24”.