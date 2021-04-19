شاهد.. شقيق سلطان العذل يبكي وهو يروي قصة ضـرب الوالد له.. وأمير الشرقية يسرد موقفًا لا ينساه أثناء العمل معه

ساعدت طفولة رجل الأعمال الراحل سلطان العذل، في اكتسابه الخبرات اللازمة لتكوين إمبراطوريته الاقتصادية المعروفة، والتي شهدت العديد من المحطات التي أثرت فيه على المستويين النفسي والمهني.
وكشف شقيقه عبد العزيز العذل خلال حديثه لبرنامج “اللقاء من الصفر” على قناة “إم بي سي”، بعض ملامح بداية تعلقه بالتجارة، والتي بدأ ممارستها ببيع البليلة خلال مرحلة مبكرة من عمره، حيث كانت والدته تصنعها له ويقف هو خارج المنزل لبيعها.
وأضاف أنه اتجه بعد ذلك للتوسع في تجارته بإدخال بعض المنتجات الأخرى مثل الحلويات والمشروبات الغازية، ليتربح منها عشرات الريالات خلال فترة الإجازة الصيفية.
وسرد موقفًا مؤثرًا لم يستطع تمالك نفسه أثناء روايته، حيث قال إنه أثناء عودة بعض أفراد العائلة من الولايات المتحدة، رفض سلطان معاونة شقيقته في حمل العديد من الأغراض التي اصطحبوها معهم، وهو ما وصل إلى الأب، ليقوم بضرب سلطان عقابًا له على ما بدر منه، إلا أنه أبدى ندمًا شديدًا على ضربه بعد ذلك. وفق “أخبار 24”.
وروى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، صديق عائلة سلطان العذل، موقفًا لا ينساه لرجل الأعمال الراحل، وذلك حينما طلب منه أن يعملا سويًا بعد إنهائه الدراسة الجامعية، إلا أنه بعد فترة طلب من الأمير أن يُكون عمله الخاص، وهو ما احترمه فيه بن نايف ولا ينساه حتى الآن.
الإمبراطور الصامت #سلطان_العذل بدأ تجارته وهو صغير ببيع البليلة
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 19, 2021
الموقف الذي أبكى عبد العزيز شقيق #سلطان_العذل ولا يفارق مخيلته
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 19, 2021
الأمير سعود بن نايف يروي تفاصيل موقف لا ينساه للراحل #سلطان_العذل
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 19, 2021