نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. هل يعتبر عدم حضور “الأصم” للمناسبات العائلية بداعي الإحراج قطعاً للرحم؟.. الشيخ السلمي يجيب
20/04/2021   11:09 م

بالفيديو.. هل يعتبر عدم حضور “الأصم” للمناسبات العائلية بداعي الإحراج قطعاً للرحم؟.. الشيخ السلمي يجيب

+ = -
456

أجاب أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبد الله السلمي، اليوم (الثلاثاء)، على سؤالٍ متعلق بصلة الرحم وعدم حضور الصم للمناسبات العائلية بداعي الإحراج لعدم وجود من يتحدث معهم بلغة الإشارة.

وأكّد الشيخ السلمي في لقائه مع برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد، على وجوب صلة الرحم وزيارة الأقارب في المناسبات حتى ولو كان الزائر لا يحسن الكلام، محذراً من قطع الأرحام.

كما بيّن أن صلة الرحم لا تقتصر على زيارة من وجب على المسلم صلتهم، لكنها تشمل إعانتهم والسعي في حوائجهم وكف الشر والأذى عنهم والتسليم عليهم في المناسبات.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يعتبر عدم حضور “الأصم” للمناسبات العائلية بداعي الإحراج قطعاً للرحم؟.. الشيخ السلمي يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148803.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.