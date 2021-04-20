بالفيديو.. هل يعتبر عدم حضور “الأصم” للمناسبات العائلية بداعي الإحراج قطعاً للرحم؟.. الشيخ السلمي يجيب

أجاب أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبد الله السلمي، اليوم (الثلاثاء)، على سؤالٍ متعلق بصلة الرحم وعدم حضور الصم للمناسبات العائلية بداعي الإحراج لعدم وجود من يتحدث معهم بلغة الإشارة.
وأكّد الشيخ السلمي في لقائه مع برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد، على وجوب صلة الرحم وزيارة الأقارب في المناسبات حتى ولو كان الزائر لا يحسن الكلام، محذراً من قطع الأرحام.
كما بيّن أن صلة الرحم لا تقتصر على زيارة من وجب على المسلم صلتهم، لكنها تشمل إعانتهم والسعي في حوائجهم وكف الشر والأذى عنهم والتسليم عليهم في المناسبات.وفق “أخبار 24”.
#الجواب_الكافي
أصم يتحرج في حضور المناسبات العائلية
بسبب عدم وجود من يتحدث معه
والشيخ أ.د: عبدالله السلمي يجيب:@DrAbdullahsulmi
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.#قناة_المجد pic.twitter.com/4iwJrMeeYT
— شبكة المجد (@AlmajdChannels) April 20, 2021