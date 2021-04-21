نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > جرير تعلن عن تبرعها بمليون ريال لـ “إحسان”
21/04/2021   9:56 ص

جرير تعلن عن تبرعها بمليون ريال لـ “إحسان”

+ = -
326

أعلنت شركة جرير للتسويق عن تبرعها بقيمة مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري من خلال “منصة إحسان” التي تم إطلاقها مؤخرًا كبوابة تقنية متكاملة للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع من جرير استشعارًا بمسؤوليتها المجتمعية، مؤكدةً أهمية العمل الخيري وثقافته الاجتماعية في المملكة؛ حيث ترى حرص المملكة على تفعيل وتعزيز العمل الخيري في جميع المجالات.

وستتواصل الحملة طوال شهر رمضان المبارك لتعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي. وفق “أخبار 24”.

جرير تعلن عن تبرعها بمليون ريال لـ “إحسان”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148838.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.