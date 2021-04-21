القبض على 3 مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر “سناب شات”

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، عن ضبط 3 مواطنين بحائل؛ لترويجهم مواد مخدرة عبر سناب شات.
وأوضح النقيب النجيدي أن المتابعة الأمنية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في سناب شات، وضبط بحوزتهم 9 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، ومسكر.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.