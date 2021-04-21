عقد مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي.
وتابع المجلس ما يلقاه المعتمرون والمصلون من عناية ورعاية بمكة المكرمة والمدينة المنورة في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات العاملة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق منظومة عمل تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن.
وجدد المجلس دعوة المملكة لإيران بالانخراط في المفاوضات الجارية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، وضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة؛ لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي وتطوير القدرات اللازمة لذلك.
وناقش المجلس عدداً من القضايا والملفات المستجدة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، كما اتخذ عدداً من القرارات، أبرزها ما يلي:
– تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجالات الشؤون القانونية بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة العدل باليابان، والتوقيع عليه، ومن ثـم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
– تفويض محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها في مجال المحافظة على سلامة الطبيعة.
– تفويض رئيس أمن الدولة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهـاب في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهـاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
– تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
– الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
– الموافقة على ترقيات وتعيينات للمرتبتين الـ 15 والـ 14 لعدد من موظفي الدولة.
#فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين خلال ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء.#واس pic.twitter.com/fjENCKnLa0
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 20, 2021
وفق “أخبار 24”.