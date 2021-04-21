استخدمت معلمة سعودية طريقة مميزة للاحتفال مع طالباتها الصغيرات بنجاحهن، عن طريق زيارتهن في منازلهن لتسليمهن الهدية، مصطحبة شخصاً يرتدي زي شخصية كرتونية.
وأظهر مقطع فيديو المعلمة وهي توقف سيارتها أمام منزل إحدى الطالبات، وينزل من السيارة شخص يرتدي زي شخصية “ميكي ماوس” الشهيرة، حيث قام بتحية الطالبة والتفاعل معها على أهازيج شعبية، وتكرر الأمر مع أكثر من طالبة.
وتباينت ردود فعل المغردين على تصرف المعلمة، حيث أشاد البعض بطريقتها لإدخال السرور على طالباتها، فيما رفض آخرون ذلك معتبرين أن المفترض الامتناع عن الزيارات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة “كورونا”.
وفق “أخبار 24”.