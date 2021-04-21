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اخبار رياضية > المشروع في مهب الريح.. الأندية الإنجليزية تنسحب من السوبر الأوروبي
21/04/2021   1:48 م

المشروع في مهب الريح.. الأندية الإنجليزية تنسحب من السوبر الأوروبي

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انسحبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من دوري السوبر الأوروبي، ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي، أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد، وليفربول، وأرسنال، وتوتنهام هوتسبير، بينما ذكرت تقارير أن تشيلسي يستعد أيضا للتخلي عن البطولة الانفصالية.

‏وكان 12 ناديًا أوروبيًا أعلنت المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي يشارك فيها كل من ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، وأتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا، وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا. وفق “أخبار 24”.

المشروع في مهب الريح.. الأندية الإنجليزية تنسحب من السوبر الأوروبي

اخبار رياضية
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