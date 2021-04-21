بعد التعادل أمام فولاد الإيراني.. رئيس اتحاد الكرة يطمئن على لاعبي النصر

أجرى رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، اتصالًا هاتفيًا، برئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر؛ للاطمئنان على منسوبي الفريق الذين تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعرب رئيس اتحاد الكرة عن خالص تمنياته بالشفاء للمصابين بفيروس كورونا، وعودتهم سريعًا للمشاركة مع فريقهم بالمباريات المتبقية من منافسات بطولة دوري الأبطال.
وأكد المسحل حرص الاتحاد على تقديم الدعم الكامل لكافة أندية المملكة المشاركة لتحقيق النتائج الإيجابية، وحجز مقاعد الأدوار التالية من دوري أبطال آسيا 2021. وفق “أخبار 24”.
وتعادل فريق النصر أمام نظيره فولاد الإيراني، بهدف لمثله، على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.