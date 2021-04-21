نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد التعادل أمام فولاد الإيراني.. رئيس اتحاد الكرة يطمئن على لاعبي النصر
21/04/2021   1:48 م

بعد التعادل أمام فولاد الإيراني.. رئيس اتحاد الكرة يطمئن على لاعبي النصر

+ = -
781

أجرى رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، اتصالًا هاتفيًا، برئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر؛ للاطمئنان على منسوبي الفريق الذين تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعرب رئيس اتحاد الكرة عن خالص تمنياته بالشفاء للمصابين بفيروس كورونا، وعودتهم سريعًا للمشاركة مع فريقهم بالمباريات المتبقية من منافسات بطولة دوري الأبطال.

وأكد المسحل حرص الاتحاد على تقديم الدعم الكامل لكافة أندية المملكة المشاركة لتحقيق النتائج الإيجابية، وحجز مقاعد الأدوار التالية من دوري أبطال آسيا 2021. وفق “أخبار 24”.

وتعادل فريق النصر أمام نظيره فولاد الإيراني، بهدف لمثله، على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.

بعد التعادل أمام فولاد الإيراني.. رئيس اتحاد الكرة يطمئن على لاعبي النصر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148905.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.