شهدت مباراة فريق النصر، أمام نظيره فولاد الإيراني، أحداثًا مؤسفة بين محترف الفريق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، والمدير الفني البرازيلي مانو مينيز.
وأجرى المدير الفني للفريق تبديلا في الدقيقة (78) بدخول رائد الغامدي ومحمد مران، وخروج عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط، وهو ما أثار غضب حمدالله.
وأثناء خروج اللاعب المغربي من ملعب المباراة، عبر عن غضبه الشديد، حيث ردد بعض الكلمات، كما أطاح بزجاجة المياه بقدمه، اعتراضًا على خروجه، ليوجه له مانو مينيز، إشارات بالأيدي، مفادها أن لا يتحدث معه.
وفق “أخبار 24”.