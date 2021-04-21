استعرضت مؤسسة الملك سعود، اليوم (الأربعاء)، لقطات تاريخية لوضع الملك سعود بن عبدالعزيز الحجر الأساسي لعمارة وتوسعة المسجد الحرام قبل 67 عاما.
وذكرت المؤسسة أن هذه المناسبة أُقيمت في احتفال إسلامي عظيم فجر يوم الخميس 23 شعبان عام 1375، وألقى كلمة قرأها عنه ابنه الأمير محمد قال قيها: “باسم الله العزيز القدير أضع الحجر الأساسي لتوسعة المسجد الحرام توسعة تفسح لعبادك المتعبدين”.
ونوهت بأن أول توسعة للمسجد الحرام تمت في العهد السعودي جاءت بأمر الملك سعود، الذي أصدر مرسومًا ملكيًا في 6 صفر عام 1375هـ، يقضي بتعيين هيئة عليا للإشراف على توسعة المسجد الحرام برئاسة ولي عهده الأمير فيصل.
الجدير بالذكر أن الملك سعود شكل عام 1380هـ هيئة تنفيذية عليا ثانية برئاسته للإشراف على توسعة وعمارة المسجد الحرام، وأن يكون الأمير طلال بن عبدالعزيز وزير المالية والاقتصاد الوطني نائبا له.
وفق “أخبار 24”.