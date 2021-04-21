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أخبار محلية > الشحنة الواحدة تكفيها لـ 260 ميلًا.. “مرسيدس” تكشف عن سيارة رياضية كهربائية متعددة الأغراض
21/04/2021   10:32 م

الشحنة الواحدة تكفيها لـ 260 ميلًا.. “مرسيدس” تكشف عن سيارة رياضية كهربائية متعددة الأغراض

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أسدلت “مرسيدس –بنز” الستار عن سيارتها “إي كيو بي2022 EQB” ، التي ستصبح النسخة الأولى من سيارات الشركة الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية، التي تُطرح للبيع في السوق الأمريكي.

وتتضمن السيارة الجديدة شاشتين كبيرتين للوحة القيادة ونظام المعلومات والترفيه، تعملان بنظام “MBUX” الخاص بالشركة، وتحتوي على 7 مقاعد.

والسيارة الجديدة مزودة ببطارية 66.5 كيلوواط في الساعة، تمكّنها من السير لمسافة يصل مداها إلى 260 ميلاً بالشحنة الواحدة، مشيرة إلى أنها تطور حاليا نسخة بمدى قيادة أطول، وتصل قوة السيارة إلى 270 حصانًا.

وأعلنت أن السيارة ستصل أولاً إلى الصين وأوروبا هذا العام، ثم سيتم توريد الموديل الأمريكي من أوروبا في 2022، ولكن لم يتم الإعلان عن السعر بعد.

"مرسيدس" تكشف عن سيارة رياضية كهربائية متعددة الأغراض

وفق “أخبار 24”.

الشحنة الواحدة تكفيها لـ 260 ميلًا.. “مرسيدس” تكشف عن سيارة رياضية كهربائية متعددة الأغراض

أخبار محلية
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