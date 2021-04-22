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أخبار المناطق > شاب خرج من منزله واختفى في ظروف غامضة منذ 20 يوماً بجدة.. وأسرته تبحث عنه
22/04/2021   4:43 ص

شاب خرج من منزله واختفى في ظروف غامضة منذ 20 يوماً بجدة.. وأسرته تبحث عنه

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ناشدت أسرة بمحافظة جدة مساعدتها في البحث عن ابنها الذي خرج من المنزل قبل 20 يوماً واختفى في ظروف غامضة، فيما تكثف الجهات الأمنية البحث عن الشاب.

وأوضح المواطن عطية الزهراني والد الشاب المفقود تركي، وفقاً لـ “سبق”، أن ابنه خرج من منزلهم الكائن بحي الروابي جنوب المحافظة دون أن يعرفوا وجهته، مبيناً أنهم يعيشون حالة من القلق حول مصيره.

وأضاف الزهراني أنهم بحثوا عن ابنه في كل مكان لكن لم يجدوه ليبلغوا الشرطة عن الواقعة كما عمموا أوصافه، مبيناً أن تركي لا يعاني من اعتلالات نفسية، وناشد من يتوصل لمعلومات عنه التواصل معه أو مع الشرطة.

شاب خرج من منزله واختفى في ظروف غامضة منذ 20 يوماً بجدة.. وأسرته تبحث عنه

أخبار المناطق
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