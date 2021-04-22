“الجوازات” تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة

أتاحت المديرية العامة للجوازات لأصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر، وذلك خلال فترة التجربة (90 يوماً).
وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة تمكّن أصحاب العمل من إصدار تأشيرات الخروج النهائي للعمالة المنزلية، التي لم يصدر لها هوية مقيم وفق عدد من الشروط.
وأشارت إلى أن الشروط تتضمن ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الشروط تتضمن كذلك خلو سجل العالم من المخالفات المرورية، كما يجب أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.