نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجوازات” تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة
22/04/2021   4:41 ص

“الجوازات” تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة

+ = -
560

أتاحت المديرية العامة للجوازات لأصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر، وذلك خلال فترة التجربة (90 يوماً).

وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة تمكّن أصحاب العمل من إصدار تأشيرات الخروج النهائي للعمالة المنزلية، التي لم يصدر لها هوية مقيم وفق عدد من الشروط.

وأشارت إلى أن الشروط تتضمن ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الشروط تتضمن كذلك خلو سجل العالم من المخالفات المرورية، كما يجب أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

“الجوازات” تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885149034.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.