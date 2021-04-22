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أخبار محلية > بالفيديو.. المعلمة التي زارت طالباتها لتسليمهن هدايا النجاح تعلق على مبادرتها وتكشف هوية مرافقها
22/04/2021   4:39 ص

بالفيديو.. المعلمة التي زارت طالباتها لتسليمهن هدايا النجاح تعلق على مبادرتها وتكشف هوية مرافقها

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علقت المعلمة فاطمة العمر التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تزور طالباتها بمنطقة القصيم لتسليمهن هدايا النجاح برفقة شخص يرتدي زي “ميكي ماوس”، على مبادرتها كاشفة عن هوية مرافقها.

وقالت العمر في لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنها مرت بـ 28 منزلاً بسيارتها الخاصة، برفقة ابنها الذي كان يرتدي زي الشخصية الكرتونية، موجهة الشكر لأولياء أمور الطالبات الذين تفاعلوا معها رغم الظروف التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.

من جانبها، قالت إحدى الطالبات وتدعى ترف العياف إنها سعيدة بمبادرة معلمتها وتقدم لها الشكر عليها، فيما أكدت والدتها أن المبادرة كان لها أثر إيجابي على ابنتها، مبينة أن جهود المعلمة كانت واضحة عبر منصة مدرستي، وتمنت لو كان التواصل حضورياً.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. المعلمة التي زارت طالباتها لتسليمهن هدايا النجاح تعلق على مبادرتها وتكشف هوية مرافقها

أخبار محلية
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