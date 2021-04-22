مكة: ضبط 10 أشخاص خالفوا الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ “كورونا”

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 10 أشخاص بمحافظتي جدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن ما فعله المضبوطون يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
يذكر أن لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا تنص على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة. وفق “أخبار 24”.