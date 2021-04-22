فريق بحثي سعودي يحصل على براءة اختراع عن اختراع سيسهم في إنتاج أدوية لعلاج “كورونا ميرس”

حصل فريق بحثي من كلية الطب البيطري في جامعة الملك فيصل على براءة اختراع من مكتب براءة الاختراعات الأمريكية عن بحث بعنوان “مثبطات ببتيدية لفيروس كورونا ميرس” وهو الفيروس المتسبب في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
وأكد رئيس الجامعة، الدكتور محمد العوهلي، أن هذا الاختراع سيساهم في إنتاج أدوية لعلاج فيروس الميرس، لافتا إلى أنه يجري حاليًا العمل على إجراء الدراسات السريرية الإكلينيكية لاختبارها في الحالات المصابة.
من جهته، ذكر عميد كلية الطب البيطري، الدكتور ناصر الحمام، أن الاختراع يحتوي على قطع ببتيدية محاكية لبعض بروتينات الاندماج الفيروسية، وتم تعديلها وراثيا لتتمكن من الاتحاد بقوة مع تجاويف الاندماج الخلوي المنتشرة على سطح فيروس كورونا.
وأكد أن ما توصل إليه الفريق البحثي سيساهم في منع التغيرات التركيبية بالفيروس أثناء اتحاده بالخلايا، والقيام بعلاج الخلايا المصابة بالفيروس، مضيفا أن النتائج أظهرت القدرة على منع الاندماج الغشائي بين غلاف الفيروس وخلايا العائل، وكذلك تم تثبيط الفيروس ومنع تكاثره بنسبة تصل إلى أكثر من 98.7%. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن الببتيدات المكتشفة تعد أقوى مثبط لتكاثر فيروس الميرس حتى الآن، حيث ثبطت تكاثر الفيروس عند تركيزات منخفضة جدًا وخالية من الأعراض الجانبية لكونها تتكون من أحماض أمينية طبيعية وغير معالجة كيميائيا. ولم تظهر أي سمية على الخلايا حتى أكثر من 10 أضعاف جرعتها المؤثرة على تكاثر الفيروس.