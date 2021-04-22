منها “التمويل الإلكتروني”.. “سكني” يطلق 4 خدمات إلكترونية جديدة

أعلن برنامج “سكني” إطلاقه 4 خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيقه المطور للأجهزة الذكية، تهدف لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة لتسهيل إجراءات التملك.
وأوضح البرنامج أن خدمة “التمويل الإلكتروني” الجديدة تتيح للأسر السعودية تقديم طلبات التمويل مباشرة عبر المنصة الرقميّة وإكمال الإجراءات ومعرفة حالة الطلب التمويلي دون الحاجة لزيارة الجهات التمويلية.
وأشار إلى أن تطبيق “سكني” الجديد يقدم خدمة “عرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع”، لاستعراض خيارات أكثر من الوحدات السكنية الجاهزة في جميع مناطق المملكة، وكذلك خدمة “المقاول المعتمد” بتوفير قائمة من المقاولين العقاريين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين لتنفيذ التصاميم الهندسية النموذجية لمستفيدي خيار “البناء الذاتي”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف تطبيق خدمة “الخرائط التفاعلية” يهدف لتسهيل معاينة وحجز المشاريع والمخططات المتاحة عبر المنصة بطريقة تفاعلية، بالإضافة إلى زيادة عدد المخططات التنفيذية المبتكرة ضمن خدمة “التصاميم الهندسية” لمستفيدي “البناء الذاتي”.