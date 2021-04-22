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أخبار محلية > منها “التمويل الإلكتروني”.. “سكني” يطلق 4 خدمات إلكترونية جديدة
22/04/2021   7:56 م

منها “التمويل الإلكتروني”.. “سكني” يطلق 4 خدمات إلكترونية جديدة

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أعلن برنامج “سكني” إطلاقه 4 خدمات إلكترونية جديدة عبر ‏تطبيقه المطور للأجهزة الذكية، تهدف لتقديم ‏الخدمات السكنية المتنوعة لتسهيل إجراءات التملك.

وأوضح البرنامج أن خدمة “التمويل الإلكتروني” الجديدة تتيح ‏للأسر السعودية تقديم طلبات التمويل مباشرة عبر المنصة الرقميّة ‏وإكمال الإجراءات ومعرفة حالة الطلب التمويلي دون الحاجة ‏لزيارة الجهات التمويلية.‏

وأشار إلى أن تطبيق “سكني” الجديد يقدم خدمة “عرض الوحدات ‏السكنية الجاهزة للبيع”، لاستعراض خيارات أكثر من الوحدات ‏السكنية الجاهزة في جميع مناطق المملكة، وكذلك خدمة “المقاول ‏المعتمد” بتوفير قائمة من المقاولين العقاريين المعتمدين من ‏الهيئة السعودية للمقاولين لتنفيذ التصاميم الهندسية النموذجية ‏لمستفيدي خيار “البناء الذاتي”.‏ وفق “أخبار 24”.

وأضاف تطبيق خدمة “الخرائط التفاعلية” يهدف لتسهيل معاينة ‏وحجز المشاريع والمخططات المتاحة عبر المنصة بطريقة ‏تفاعلية، بالإضافة إلى زيادة عدد المخططات التنفيذية المبتكرة ‏ضمن خدمة “التصاميم الهندسية” لمستفيدي “البناء الذاتي”.

منها “التمويل الإلكتروني”.. “سكني” يطلق 4 خدمات إلكترونية جديدة

أخبار محلية
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