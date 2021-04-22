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أخبار محلية > الدكتورة بثينة مرشد.. من أولى الممرضات السعوديات والتي تعرضت للتنمر وخطأ طبي دفعها لمحاولة الانتحار
22/04/2021   7:57 م

الدكتورة بثينة مرشد.. من أولى الممرضات السعوديات والتي تعرضت للتنمر وخطأ طبي دفعها لمحاولة الانتحار

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روت الدكتورة بثينة مرشد محطات من رحلة كفاحها التي عانت خلالها من التنمر بعد دخولها للعمل في مهنة التمريض حتى حصلت على الدكتوراه من جامعة “ييل” الأمريكية على نفقتها الخاصة.

وقالت الدكتورة بثينة التي تعد من أولى السعوديات اللاتي دخلن عالم التمريض خلال مقابلة ببرنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC ، إنها حصلت في الثانوية على معدل 85، وتوقعت قبولها في كلية الطب، لكنها قبلت في كلية العلوم الطبية قسم التمريض.

وأضافت أنها قَبلت بالأمر بعد كلمات تشجيعية وتحملت الكثير من التنمر خلال فترة الدراسة من زميلاتها بسبب نظرة المجتمع الدونية لمهنة التمريض في ذلك الوقت كونها كانت مقتصرة على الفلبينيات والآسيويات.

وأشارت إلى أن كثرة التنمر عليها تسبب لها في حالة نفسية وصلتها إلى فقدان الثقة بنفسها والشعور بالندم من دخولها لعالم التمريض، لتكمل في طريقها بعد الكثير من التشجيع من معلميها حتى حصلت على الدكتوراه في التمريض من جامعة “ييل”. وفق “أخبار 24”.

وروت بثينة قصة خطأ طبي ارتكبته خلال عملها كممرضة، عندما أعطت إبرة لمريض بالخطأ ذات مرة، وجرى التحقيق معها، ودفعها ذلك الخطأ إلى محاولة التخلص من حياتها.

الدكتورة بثينة مرشد.. من أولى الممرضات السعوديات والتي تعرضت للتنمر وخطأ طبي دفعها لمحاولة الانتحار

أخبار محلية
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