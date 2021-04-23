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اخبار رياضية > الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة الاستقلال الطاجيكي
23/04/2021   4:55 ص

الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة الاستقلال الطاجيكي

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واصل نادي الهلال، بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الاستعداد لمواجهة نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، المقرر اقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الجولة الثالثة، تدريبات استشفائية، لتفكيك العضلات خشية الإجهاد، فيما وخضع بقية اللاعبين إلى تدريبات اعتيادية فنية متنوعة. وفق “أخبار 24”.

وشهدت الحصة التدريبية تدريبات تكتيكية متنوعة ومناورة علي جزء مساحة الملعب.

وكان الهلال قد حسم مباراة الجولة الثالثة، بالفوز على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 3-1.

الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة الاستقلال الطاجيكي

اخبار رياضية
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