نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > ماذا قدم الهلال والنصر والأهلي في ذهاب مجموعات دوري أبطال آسيا؟
23/04/2021   4:55 ص

ماذا قدم الهلال والنصر والأهلي في ذهاب مجموعات دوري أبطال آسيا؟

+ = -
729

أُسدل الستار على النصف الأول من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا، حيث يمثل الثلاثي، الهلال والأهلي والنصر، الأندية السعودية في البطولة القارية.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكي، بنتيجة 3-1، ليتصدر مجموعته بـ7 نقاط، من فوزين وتعادل وحيد أمام أجمك الأوزبكي.

وفرض فولاذ الإيراني نتيجة التعادل على النصر بهدف لكل فريق، لكن النصر  يتصدر مجموعته برصيد 5 نقاط.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات، بالفوز على الشرطة العراقي بنتيجة 3-1 ورفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق أقل 3 نقاط عن الدحيل القطري المتصدر. وفق “أخبار 24”.

ماذا قدم الهلال والنصر والأهلي في ذهاب مجموعات دوري أبطال آسيا؟

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885149248.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.