ماذا قدم الهلال والنصر والأهلي في ذهاب مجموعات دوري أبطال آسيا؟

أُسدل الستار على النصف الأول من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا، حيث يمثل الثلاثي، الهلال والأهلي والنصر، الأندية السعودية في البطولة القارية.
ونجح الهلال في تحقيق الفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكي، بنتيجة 3-1، ليتصدر مجموعته بـ7 نقاط، من فوزين وتعادل وحيد أمام أجمك الأوزبكي.
وفرض فولاذ الإيراني نتيجة التعادل على النصر بهدف لكل فريق، لكن النصر يتصدر مجموعته برصيد 5 نقاط.
واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات، بالفوز على الشرطة العراقي بنتيجة 3-1 ورفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق أقل 3 نقاط عن الدحيل القطري المتصدر. وفق “أخبار 24”.