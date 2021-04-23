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أخبار محلية > “الأرصاد” يصدر تنبيهات بسحب ممطرة على عدة مناطق وأمطار رعدية ورياح نشطة في أخرى
23/04/2021   11:48 ص

“الأرصاد” يصدر تنبيهات بسحب ممطرة على عدة مناطق وأمطار رعدية ورياح نشطة في أخرى

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، ورياح نشطة وأمطار رعدية في أخرى.

وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

وأبان أن عدداً من المدن بمناطق، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، ستشهد رياحاً نشطة وسحب رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى التاسعة مساء. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن محافظات الوجه، وأملج بمنطقة تبوك، ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 3 عصراً وتستمر حتى الساعة 9 مساء.

“الأرصاد” يصدر تنبيهات بسحب ممطرة على عدة مناطق وأمطار رعدية ورياح نشطة في أخرى

أخبار محلية
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