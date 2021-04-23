مزحة من شاب عن تواجده في “المريخ” تكسبه ملايين المشاهدات والمتابعين على “تيك توك”

جذب شاب ملايين المشاهدات والمتابعات حول العالم لحسابه على تطبيق “تيك توك”، بعدما نشر مقاطع ذكر فيها مازحاً أنه التقطها أثناء تواجده على سطح كوكب “المريخ”.
ونشر الشاب الذي أطلق على نفسه اسم “مُستكشف المريخ”، عدة مقاطع فيديو من إحدى المناطق الصحراوية مازحاً بأنها خلال تواجده على كوكب المريخ، قبل أن يفاجأ بملايين المشاهدات لتلك المقاطع، إلى جانب نحو 1.7 مليون مُتابع لحسابه.
وتعمّد الشاب، الذي ذكر متابعون له أنه من السعودية، تصوير بعض الأحجار التي تحمل أشكالاً غريبة ومميزة، إلى جانب مناطق شاسعة من الصحراء، لمحاولة إظهار الأمر بأنه على كوكب المريخ. وفق “أخبار 24”.
وتلقى الشاب العديد من الاستفسارات من المُتابعين له حول طبيعة الكوكب الأحمر، والأشياء التي تميزه عن كوكب الأرض، ودرجة الحرارة عليه، ومدى صلاحيته للعيش.
@al.mree5إجابة لـ @2xvet I found this strange rock + I answered your question in the comment below⬇️⬇️ #mars
@al.mree5إجابة لـ @mcdonald__s The temperature today in the red planet🧱, what is the temperature of your country ?!#mars
@al.mree5#ماشاءالله Thank you, 37 followers 🤍🤍#explore #mars
إجابة لـ @sdhk_ Look to this gravity. #mars