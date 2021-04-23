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أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق: شهر رمضان سيأتينا في الشتاء بعد 3 سنوات.. ويستمر 9 أعوام
23/04/2021   11:47 ص

بالفيديو.. الزعاق: شهر رمضان سيأتينا في الشتاء بعد 3 سنوات.. ويستمر 9 أعوام

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن شهر رمضان المبارك سيتزامن دخوله مع نهاية فصل الشتاء بعد مرور 3 سنوات من الآن، وسيستمر في هذا الفصل لمدة 9 سنوات.  

وقال الزعاق إن رمضان يطوف على الفصول كل 33 عاماً مرة واحدة، ويتأخر في عام عن فصله 11 يوماً، ففي هذه السنة دخل علينا في الربيع وسيستمر كذلك لمدة 3 سنوات، وبعدها يدخل علينا في الشتاء.  

وأضاف وفقاً لـ “العربية”، أن أعوام 1447 و1448 و1449 الهجرية، سيكون رمضان في شدة الشتاء، وبعدها يبدأ يخرج من هذا الفصل.  

وأشار إلى أن رمضان سمي بذلك نسبة إلى رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها، ففي زمن العرب القدماء كان يقع في شدة الحر ولا يتغير، وقيل إنه سمي بذلك بسبب شدة حرارة جوف الإنسان جراء الجوع والعطش. 

 

بالفيديو.. الزعاق: شهر رمضان سيأتينا في الشتاء بعد 3 سنوات.. ويستمر 9 أعوام

أخبار محلية
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