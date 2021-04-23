بالفيديو.. استشارية أمراض مُعدية تنصح باستمرار الاحترازات بعد تلقي لقاح “كورونا”

نصحت استشارية أمراض معدية، مَن يتلقون لقاح “كورونا” باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.
وقالت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة مها العلاوي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن التطعيم ضد “كورونا” لا يعني عدم الإصابة به في الأيام الأولى أو عدم التسبب بنقل الفيروس للآخرين.
ودعت إلى تكثيف التوعية بأهمية اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية في المناطق التي يزداد بها انتشار العدوى، منوهةً إلى نجاح التجربة البريطانية في خفض معدلات الحالات الحرجة والوفيات من خلال زيادة أعمال التطعيم. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشارية أمراض معدية: أخذ اللقاح لا يعني التوقف عن الإجراءات الوقائية #كلنا_مسؤول#الإخبارية pic.twitter.com/ti5Oi4HHa7
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 22, 2021