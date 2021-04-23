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أخبار محلية > بالفيديو.. استشارية أمراض مُعدية تنصح باستمرار الاحترازات بعد تلقي لقاح “كورونا”
23/04/2021   11:47 ص

بالفيديو.. استشارية أمراض مُعدية تنصح باستمرار الاحترازات بعد تلقي لقاح “كورونا”

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نصحت استشارية أمراض معدية، مَن يتلقون لقاح “كورونا” باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.   

وقالت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة مها العلاوي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن التطعيم ضد “كورونا” لا يعني عدم الإصابة به في الأيام الأولى أو عدم التسبب بنقل الفيروس للآخرين.   

ودعت إلى تكثيف التوعية بأهمية اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية في المناطق التي يزداد بها انتشار العدوى، منوهةً إلى نجاح التجربة البريطانية في خفض معدلات الحالات الحرجة والوفيات من خلال زيادة أعمال التطعيم. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. استشارية أمراض مُعدية تنصح باستمرار الاحترازات بعد تلقي لقاح “كورونا”

أخبار محلية
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