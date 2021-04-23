قف أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، على الأعمال التي تنفذها الجهات الحكومية والأهلية المختلفة؛ لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف.

واطلع أمير المنطقة خلال تجوله بساحات وأروقة المسجد النبوي؛ على جهود وأعمال قوة أمن المسجد، المتمثلة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقصر الدخول للمسجد على الفئات المُحصنة.

كما وقف على جهود الكادر الأمني النسائي بالمسجد النبوي، والمهام التي يضطلع بها داخل المُصليات النسائية، وتنظيم الزائرات لدخولهن الروضة الشريفة.

وثمن الجهود المبذولة من مختلف الجهات، داعياً لمضاعفة الجهود استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك، للتيسير على المُصلين والزوار لأداء عبادتهم.

أمير المدينة يقف على مهام وأعمال الجهات المعنية بخدمة قاصدي المسجد النبوي

أمير المدينة يقف على مهام وأعمال الجهات المعنية بخدمة قاصدي المسجد النبوي

أمير المدينة يقف على مهام وأعمال الجهات المعنية بخدمة قاصدي المسجد النبوي

وفق “أخبار 24”.