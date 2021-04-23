قف أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، على الأعمال التي تنفذها الجهات الحكومية والأهلية المختلفة؛ لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف.
واطلع أمير المنطقة خلال تجوله بساحات وأروقة المسجد النبوي؛ على جهود وأعمال قوة أمن المسجد، المتمثلة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقصر الدخول للمسجد على الفئات المُحصنة.
كما وقف على جهود الكادر الأمني النسائي بالمسجد النبوي، والمهام التي يضطلع بها داخل المُصليات النسائية، وتنظيم الزائرات لدخولهن الروضة الشريفة.
وثمن الجهود المبذولة من مختلف الجهات، داعياً لمضاعفة الجهود استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك، للتيسير على المُصلين والزوار لأداء عبادتهم.
#فيديو || 🎥
سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة يُشيد بالجهود الأمنية لخدمة الزائرين والزائرات في رحاب #المسجد_النبوي الشريف.#إمارة_المدينة pic.twitter.com/rcLnXVQCDV
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) April 22, 2021
وفق “أخبار 24”.