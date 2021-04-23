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أخبار محلية > جديد “ستوديو 21”.. “الفراج” يقلّد “الأغا” و”الحبيب” يتقمص رابح صقر
23/04/2021   10:34 م

جديد “ستوديو 21”.. “الفراج” يقلّد “الأغا” و”الحبيب” يتقمص رابح صقر

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قام الفنانان خالد الفراج وحبيب الحبيب بتقليد الإعلامي مصطفى الأغا والمطرب رابح صقر، في حلقة اليوم من مسلسل “ستوديو 21”.

وقلّد الفراج، ضمن حلقة اليوم (الجمعة)، من المسلسل المذاع على قناة “MBC1″، الأغا في إحدى حلقات برنامجه “صدى الملاعب” بطريقة ساخرة.

وفي مشهد كوميدي آخر، اقتحم مصطفى الأغا كواليس “ستوديو 21″، وقام بتهديد فريق عمل المسلسل، بعد علمه بتقليده في حلقة اليوم.

من جهة أخرى، قام الفنان حبيب الحبيب بتجسيد شخصية المطرب رابح صقر، واستعان بفرقة غنائية تحاكي فرقته، وظهر الحبيب ممسكًا بآلة العود وهو جالس على كرسي، وأتقن ضبط حركاته بطريقة رائعة. وفق “أخبار 24”.

ولاقت الحلقة تفاعلًا من المغردين على موقع “تويتر”، الذين أبدوا إعجابهم من خلال التعليقات بأداء الفراج والحبيب، وإتقانهما تقليد الأغا وصقر.

جديد “ستوديو 21”.. “الفراج” يقلّد “الأغا” و”الحبيب” يتقمص رابح صقر

أخبار محلية
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