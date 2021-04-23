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اخبار رياضية > “الاتحاد” و”الرجاء” يوافقان على موعد نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية
23/04/2021   10:33 م

“الاتحاد” و”الرجاء” يوافقان على موعد نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية

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أفادت مصادر بأن الاتحاد العربي لكرة القدم، قد اقترح إجراء نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، في شهر أغسطس المقبل بدولة المغرب قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد في المملكة 2021/2022 بأسبوع.

وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن الاتحاد العربي قد حصل على موافقة ناديي الاتحاد والرجاء المغربي على الموعد لبدء التحضيرات حتى يعتمد الموعد النهائي.

وتأهل الاتحاد إلى نهائي البطولة بعد الفوز على نظيره الشباب، بينما صعد فريق الرجاء المغربي للدور ذاته بعد فوزه على نظيره الإسماعيلي المصري.

“الاتحاد” و”الرجاء” يوافقان على موعد نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية

اخبار رياضية
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