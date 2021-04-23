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اخبار رياضية > استبعاد لاعبين من “فولاد” قبل مواجهة “النصر” بعد إصابتهما بـ “كورونا”
23/04/2021   10:33 م

استبعاد لاعبين من “فولاد” قبل مواجهة “النصر” بعد إصابتهما بـ “كورونا”

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أفاد الإعلامي الرياضي علي العنزي، باستبعاد لاعبين اثنين من صفوف فريق فولاد الإيراني قبل مواجهة نظيرهم النصر.

وغرد “العنزي”، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الجمعة)، قائلاً:”استبعاد لاعبين اثنين من نادي فولاد الإيراني وذلك بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا”.

ويلتقي نادي فولاد الإيراني نظيره النصر، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وفق “أخبار 24”.

استبعاد لاعبين من “فولاد” قبل مواجهة “النصر” بعد إصابتهما بـ “كورونا”

اخبار رياضية
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