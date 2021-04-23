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أخبار المناطق > تعليقاً على إحباط تهريب مخدرات من لبنان.. وزير الداخلية: أمن المملكة خط أحمر
23/04/2021   10:33 م

تعليقاً على إحباط تهريب مخدرات من لبنان.. وزير الداخلية: أمن المملكة خط أحمر

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أكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، اليوم (الجمعة)، أن أمن المملكة خط أحمر.

وجاء حديث الوزير من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاعلاً مع إحباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى المملكة داخل شحنة فواكه وخضراوات.

وكانت المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية. وفق “أخبار 24”.

تعليقاً على إحباط تهريب مخدرات من لبنان.. وزير الداخلية: أمن المملكة خط أحمر

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