بالفيديو.. إيطالي يروي تجربة 5 أعوام في المملكة ويكشف وجه الشبه مع بلاده في عادات الأكل

روى إيطالي يعمل مديراً تنفيذياً ومعالجاً لجودة الحياة تجربة إقامته في المملكة التي امتدت 5 أعوام.
وأوضح فابيو نابوليتانو، خلال حديثه في برنامج “تجربة فريدة” على قناة sbc، أنه قبل قدومه إلى المملكة لم يكن يعرف الكثير عنها، وبعدما أقام فيها شعر بالراحة والأمان والعناية.
وأشار إلى انه أحب الثقافة السعودية كثيراً، خاصة في عادات الأكل التي تشبه بلاده من حيث تجمع أفراد العائلة لتناول الطعام، مؤكداً ارتياحه الكبير للإقامة في الرياض لأنها مدينة مشتعلة بالنشاط وذات طابع سريع. وفق “أخبار 24”.
وبين أنه بعد حضوره لأحد المهرجانات في الرياض شاهد الجهد الكبير الذي تم بذله لخلق طابع ترفيهي جميل، حتى يستمتع المواطنين بتجارب مختلفة، وهو ما يجعله يتوصل أن من يتخذ القرارات يهتم بشعبه ولا يركز على الأمور التجارية.
#تجربة_فريدة | فابيو نابوليتانو – مدير تنفيذي ومعالج لجودة الحياة: قبل قدومي إلى السعودية لم أعرف الكثير عنها، لكن الآن أعتدت عليها كثيرًا وأحبها وأشعر بالراحة لوجودي هنا.#رمضان_عندنا pic.twitter.com/QsCp2ulvZ9
— SBC channel (@SBC_Channel) April 23, 2021
#تجربة_فريدة | فابيو نابوليتانو – مدير تنفيذي ومعالج لجودة الحياة: أحب الإقامة في #الرياض.. أنها مدينة مشتعلة بالنشاط. #رمضان_عندنا pic.twitter.com/LHZDirG2Lu
— SBC channel (@SBC_Channel) April 23, 2021