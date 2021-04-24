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أخبار محلية > بالفيديو.. إيطالي يروي تجربة 5 أعوام في المملكة ويكشف وجه الشبه مع بلاده في عادات الأكل
24/04/2021   4:57 ص

بالفيديو.. إيطالي يروي تجربة 5 أعوام في المملكة ويكشف وجه الشبه مع بلاده في عادات الأكل

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روى إيطالي يعمل مديراً تنفيذياً ومعالجاً لجودة الحياة تجربة إقامته في المملكة التي امتدت 5 أعوام.

وأوضح فابيو نابوليتانو، خلال حديثه في برنامج “تجربة فريدة” على قناة sbc، أنه قبل قدومه إلى المملكة لم يكن يعرف الكثير عنها، وبعدما أقام فيها شعر بالراحة والأمان والعناية.

وأشار إلى انه أحب الثقافة السعودية كثيراً، خاصة في عادات الأكل التي تشبه بلاده من حيث تجمع أفراد العائلة لتناول الطعام، مؤكداً ارتياحه الكبير للإقامة في الرياض لأنها مدينة مشتعلة بالنشاط وذات طابع سريع. وفق “أخبار 24”.

وبين أنه بعد حضوره لأحد المهرجانات في الرياض شاهد الجهد الكبير الذي تم بذله لخلق طابع ترفيهي جميل، حتى يستمتع المواطنين بتجارب مختلفة، وهو ما يجعله يتوصل أن من يتخذ القرارات يهتم بشعبه ولا يركز على الأمور التجارية.

بالفيديو.. إيطالي يروي تجربة 5 أعوام في المملكة ويكشف وجه الشبه مع بلاده في عادات الأكل

أخبار محلية
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