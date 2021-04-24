حقق فريق النصر فوزًا غاليًا على نظيره فولاذ الإيراني، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: وليد عبدالله.
الدفاع: علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام.
الوسط: بيتروس ماثيوس، سامي النجعي، عبد الفتاح عسيري، نور الدين أمرابط، علي الحسن.
الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب فولاذ محمد أبشاك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.
وجاء الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب عبد الفتاح عسيري، بعد تمريرة من عبد الرزاق حمد الله إثر خطأ دفاعي إيراني.
وحصل لاعب فولاذ الإيراني حسين ابراهيمي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 57 من زمن المباراة، أعقبها بطاقة صفراء للاعب النصر بيتروس في الدقيقة 62.
وحاول لاعب فولاذ الإيراني التوغل في الدقيقة 67 لينجح ويسدد الكرة، لكن الحارس وليد عبدالله تصدى لها وأبعدها عن مرماه.
وفي الدقيقة 72، قرر مدرب النصر الدفع باللاعب خالد الغنام بدلا من اللاعب عبدالفتاح عسيري صاحب الهدف الأول، أعقبه دخول مختار علي بدلا من علي الحسن.
وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 85، بعد مراوغة مدافعين من فولاذ قبل أن يضع الكرة من فوق الحارس.
وبتلك النتيجة، وصل فريق النصر إلى 8 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد فولاذ عند 5 نقاط في المركز الثالث.
وفق “أخبار 24”.