هل عملية قسطرة في القلب تمنع أخذ لقاح “كورونا”؟.. “استشاري” يُجيب

رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على استفسار بشأن مدى إمكانية امتناع المريض الذي أجرى عملية قسطرة في القلب، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.
وقال النمر إن إجراء عملية قسطرة في القلب لا يمنع من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
يُشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 1098 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 410191 حالة وعدد المتعافين إلى 393653 حالة، فيما وصل عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لـ”كورونا” حتى مساء أمس (الجمعة) إلي قرابة 7.9 مليون شخص في مختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.