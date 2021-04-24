"الصحة": اللقاح أهم وسيلة لإيقاف "كورونا".. وسيجعله من الذكريات

أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو أهم وسيلة لإيقاف سرعة انتشار الفيروس بين الناس، لافتة إلى أن اللقاح سيجعل الوباء من الماضي، والمعاناة من الذكريات.
وقالت الوزارة إن اللقاحات تعمل مع الجهاز المناعي على الحماية من الفيروس؛ وذلك لأن الجسم يتعرف على الفيروس فور دخوله، ويعمل على إنتاج أجسام مضادة لمحاربته، إضافة إلى تذكّر المرض وكيفية مكافحته.
ودعت إلى الحرص على تطبيق الاحترازات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين؛ لأنها تقلل فرص الإصابة بالفيروس أو نشره للآخرين.
وفق “أخبار 24”.