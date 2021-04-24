أفضل هداف مغربي في تاريخ البطولة.. حمد الله يكسر رقم العربي

أصبح مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، المغربي عبد الرزاق حمد الله، أفضل هداف مغربي في تاريخ دوري أبطال آسيا، حيث استطاع كسر رقم مواطنه يوسف العربي مهاجم الدحيل القطري والهلال السعودي السابق.
ورفع حمدالله رصيده إلى 21 هدفًا بتسجيله هدفًا في مرمى فريق فولاد الإيراني، في المباراة التي فاز فيها فريقه أمس (الجمعة) بهدفين دون رد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وشارك حمد الله، وفقًا لإحصائيات “أوبتا”، في 33 مباراة في دوري أبطال آسيا حاملا شعار أربعة فرق هي: الجيش والريان القطريان، وجوانزو الصيني، والنصر السعودي، ونجح من خلال هذه المباريات في تسجيل 21 هدفًا وصناعة 7 أهداف.
وكانت أكثر مشاركات اللاعب مع النصر، حيث لعب 16 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع 3 أهداف بنسبة مساهمة بلغت 100%، وفقا لـ”الرياضية”، في حين شارك مع الريان القطري في 5 مباريات سجل فيها 3، ومع الجيش القطري سجل 4 من 7 مشاركات، ومع جوانزو الصيني سجل هدفًا وحيدًا في 5 مشاركات.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الرقم التاريخي كان مسجلًا باسم المغربي يوسف العربي، الذي شارك في 25 مباراة مثّل فيها ناديي الدحيل القطري، والهلال السعودي.