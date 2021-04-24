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أخبار محلية > “العنف الأسري” يرصد حالة فتاة تعرضت للتعنيف في حائل ويوجهها لوحدة الحماية الأسرية
24/04/2021   1:36 م

“العنف الأسري” يرصد حالة فتاة تعرضت للتعنيف في حائل ويوجهها لوحدة الحماية الأسرية

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تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (السبت)، مع قضية تعرض فتاة لعنف أسري في حائل، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، أنه تم رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية في منطقة حائل، لافتاً إلى أنه يُجرى حالياً التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وكان مغردون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق صدور صرخات وبكاء فتاة من داخل منزلها، لافتين إلى أن ذلك بسبب تعرضها للتعنيف والتعذيب. وفق “أخبار 24”.

“العنف الأسري” يرصد حالة فتاة تعرضت للتعنيف في حائل ويوجهها لوحدة الحماية الأسرية

أخبار محلية
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