بالفيديو.. الكاتب “القشعمي” يصف مدينة الرياض قديماً ويتذكر عزاء الملك عبدالعزيز

وصف الكاتب محمد القشعمي الحياة في العاصمة الرياض عام 1370هـ، مشيراً إلى أنه ما زال يتذكر عزاء الملك عبدالعزيز، رحمه الله.
وقال القشعمي خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن مدينة الرياض قديماً كانت صغيرة جداً ومحاطة بسور ولا يوجد بها حارات كثيرة وكانت عليها بوابة تسمى “الثميري”، مبيناً أن الكهرباء كانت تشتغل فقط وقت الصلاة بالمساجد. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه لم ير الملك عبدالعزيز، رحمه الله، إلا أنه حضر عزاءه في حي المربع مع والده حيث بايع الملك سعود، مشيراً إلى أن عمره كان حينذاك 6 سنوات.
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الكاتب #محمد_القشعمي يصف الرياض عام 70 هجرية، ويتذكر عزاء الملك عبدالعزيز رحمه..#محمد_القشعمي_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/AuRXh11iH8
— الليوان (@almodifershow) April 23, 2021