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أخبار محلية > شاهد.. لحظات روحانية مؤثرة للمعتمرين والمصلين في صحن المطاف بالحرم قبيل أذان المغرب
24/04/2021   1:35 م

شاهد.. لحظات روحانية مؤثرة للمعتمرين والمصلين في صحن المطاف بالحرم قبيل أذان المغرب

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رصد تقرير مصوّر مشاهد روحانية مؤثرة للمعتمرين والمصلين داخل صحن المطاف بالحرم الشريف قبيل أذان المغرب أمس (الجمعة) وهم في حالة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. 

وأظهر التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، أعداداً كبيرة من المعتمرين والمصلين من الرجال والنساء، وهم يستعدون للإفطار مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، من حيث التباعد الجسدي حسب المتبع ولبس الكمامة.  وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام كثفت عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، إضافة إلى توزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات، وتوفير عمليات تعقيم على مدار الساعة لجميع الأسطح والأرضيات. 

 

شاهد.. لحظات روحانية مؤثرة للمعتمرين والمصلين في صحن المطاف بالحرم قبيل أذان المغرب

أخبار محلية
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