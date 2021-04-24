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أخبار محلية > الفرز على 3 مراحل.. “الطيران المدني” توضح آلية إصدار بطاقة صعود المسافرين للطائرات
24/04/2021   8:14 م

الفرز على 3 مراحل.. “الطيران المدني” توضح آلية إصدار بطاقة صعود المسافرين للطائرات

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كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، اليوم السبت، آلية العمل لإصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافرين قبل التوجه إلى المطار عبر تطبيق “توكلنا”.

وأكد خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن تطبيق “توكلنا” شرط لدخول المطارات وصعود الطائرات، مشيرًا إلى أنه يتم العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” على إصدار بطاقة الصعود للمسافر قبل توجهه للمطار.

وذكر أنه سيكون هناك 3 مناطق للفرز، الأولى لبوابة المطار وهي مرحلة يتم من خلالها فرز المسافرين والعاملين بالمطار والموظفين، والثانية تكون عند إجراءات إصدار بطاقات الصعود للطائرات، وفيها سيُطلب من المسافرين إبراز تطبيق توكلنا، وأخيرًا النقطة الثالثة عند الصعود للطائرة ويتم خلالها التأكد من حالة المسافر. وفق “أخبار 24”.‎

وأبان أنه سيُسمح بالسفر فقط للمُحصن من خلال الحصول على اللقاح أو من لم يسبق له الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف لتوفير بيئة سفر آمنة.

الفرز على 3 مراحل.. “الطيران المدني” توضح آلية إصدار بطاقة صعود المسافرين للطائرات

أخبار محلية
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