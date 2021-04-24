بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي الشريف

شهدت منطقة المدينة المنورة اليوم (السبت) هطول أمطار غزيرة شملت المسجد النبوي الشريف.
وأظهرت لقطات مصورة تساقط الأمطار على المسجد النبوي الشريف وساحاته، وسط وجود كبير لآليات النظافة التي تعمل على إزالة بقايا مياه الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع تساقط الأمطار بدرجات متفاوتة على عدد من مناطق المملكة، ومن بينها المدينة المنورة.
فيديو | هطول #أمطار غزيرة على المسجد النبوي الشريف#الإخبارية pic.twitter.com/YHRFm0tLhs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2021
اللـهـم لـك الـحـمـد..#المدينة_المنورة #المسجد_النبوي #رمضان pic.twitter.com/R5ayCm4RCr
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) April 24, 2021
وفق “أخبار 24”.