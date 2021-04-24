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أخبار محلية > بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي الشريف
24/04/2021   8:14 م

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي الشريف

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شهدت منطقة المدينة المنورة اليوم (السبت) هطول أمطار غزيرة شملت المسجد النبوي الشريف.

وأظهرت لقطات مصورة تساقط الأمطار على المسجد النبوي الشريف وساحاته، وسط وجود كبير لآليات النظافة التي تعمل على إزالة بقايا مياه الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع تساقط الأمطار بدرجات متفاوتة على عدد من مناطق المملكة، ومن بينها المدينة المنورة.

وفق “أخبار 24”.‎

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي الشريف

أخبار محلية
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