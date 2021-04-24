فايزر تعد لنسخة يسهل تخزينها في ثلاجة حفظ الأدوية وتكشف سبب تباين السعر بين الدول

تعتزم شركة فايزر الأمريكية إنتاج نسخة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن تخزينها في درجة حرارة ثلاجة حفظ الأدوية الكلاسيكية، بدلًا من 70 درجة تحت الصفر حالياً.
وأكد التنفيذي للشركة ألبيربورلا اليوم (السبت)، أن النسخة المحسنة من اللقاح يمكن تخزينها 3 أشهر في مبردات الأدوية التقليدية.
وأشار إلى أنه متفائل بشأن قدرة المصل على مواجهة الفيروس المتحور الهندي، خاصة وأنه نجح بنسبة 97% ضد المتحور في جنوب أفريقيا. وفق “أخبار 24”.
وبين أن استراتيجيتهم تقوم على بيع اللقاح حسب الوضع المالي للدول، بحيث يكون أعلى لذات الدخل المرتفع مع خفضه إلى النصف للبلدان متوسطة الدخل، وبسعر التكلفة للبلدان الفقيرة.