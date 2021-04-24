بالفيديو.. ما حكم من أفطر في رمضان لإصابته بفيروس كورونا؟ الشيخ الماجد يجيب

أجاب القاضي بالاستئناف الشيخ سليمان الماجد عن سؤال بشأن الحكم الشرعي في إفطار امرأة وبعض أفراد أسرتها أياما في رمضان لإصابتهم بفيروس كورونا، وأن الطبيب أوصى بأن يفطروا من أجل العلاج والتقوي على المرض.
وقال الماجد إنه لا حرج على المرأة وأفراد أسرتها الذين أفطروا لهذا السبب لأن الإصابة بفيروس كورونا تحتاج لمعينات وفيتامينات وسوائل وقد يكون الضعف بسبب الصوم سببا لتسلط الفيروس على الجسم بشكل أكبر.
وأوضح أن هذه الحال تبيح الفطر لأخذ الأدوية والمضادات المناسبة والطعام والشراب الصحيين، وغير ذلك من أحوال العناية لمن يصاب بهذا الفيروس ولا يجب عليهم إلا القضاء لاحقا. وفق “أخبار 24”.
حكم إفطار مرضى كورونا؟#يستفتونك مع الشيخ سليمان الماجدhttps://t.co/v6LoJpU2Ko pic.twitter.com/yyrSJHtskr
— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 24, 2021