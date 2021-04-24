“فلكية جدة”: رمضان يشهد أول قمر عملاق هذا العام

تتوقع الجمعية الفلكية بجدة أن ترصد سماء المنطقة العربية مساء يوم (الإثنين) المقبل القمر البدر لشهر رمضان المبارك والذي يمثل القمر العملاق الأول هذا العام.
وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن حجم القمر الظاهري سيكون أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30% عن المعتاد.
وبيّن أن القمر سيشرق مع غروب الشمس وسيكون مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقاليًا، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس (الثلاثاء). وفق “أخبار 24”.