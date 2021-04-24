تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لسيدة ترددت في أخذ جائزتها النقدية من أحد البرامج، متسائلة عن كونها حلالًا أم حرامًا، معللة ذلك بأنها لم تعمل شيئا نظير الحصول عليها.
وانتشر المقطع المصور من برنامج “مذيع الشارع”، وفيه يسأل المذيع عاملة بسيطة، خرجت لتوها من مكان العمل بأحد نوادي العاصمة المصرية القاهرة، سؤالاً إن أجابت عليه ستحصل على جائزة.
وسأل مذيع البرنامج، أحمد رأفت السيدة، عن الاسم الذي يطلق على الحجاب الذي ترتديه، لتجيبه بأنه خمار، فأبلغها بأنها استحقت الجائزة، لكن السيدة ترددت بأخذها وسألته عن كون هذه الجائزة المالية حلالًا، قائلة: “أصلي مشقتش بيهم”.
وعلق مئات المتابعين على الفيديو، مشيدين بأخلاق السيدة البسيطة وتعففها، مشيرين إلى أن فطرتها السليمة دفعتها إلى التردد بأخذ المال خشية منها ألا يكون حلالا، قبل أن يؤكد لها المذيع أنه حلال وأنها استحقته.
وفق “أخبار 24”.