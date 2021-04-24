نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. السفير اللبناني لدى المملكة: سنكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلاً
24/04/2021   8:13 م

بالفيديو.. السفير اللبناني لدى المملكة: سنكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلاً

+ = -
599

قال السفير اللبناني لدى المملكة، فوزي كبارة، إنه بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلاً.

وأضاف أن تهريب المخدرات يسيء إلى سمعة لبنان، وأن العصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته، مشيرًا في حديثه لقناة “الإخبارية”، إلى أهمية استكمال التحقيق لمعرفة من يقف وراء عمليات التهريب.

وأكد أن لبنان ليس مصدر التهريب، وأن الوقت الحالي لا يعتبر موسمًا لجني الرمان، داعيًا القوى الأمنية للضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات. وفق “أخبار 24”.‎

وكانت المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.

بالفيديو.. السفير اللبناني لدى المملكة: سنكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلاً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885149541.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.