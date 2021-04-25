فتاة سعودية تسخر تطبيق توصيل طلبات الصيدليات بالمجان لأهالي عنيزة

قدّمت فتاة سعودية جهوداً ملموسةً في خدمة المجتمع من خلال العديد من المبادرات الاجتماعية، وإسهاماتها الخيرية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمحافظة عنيزة.
وتمثلت جهود الفتاة مريم المطيري في تسخير تطبيقها لتوصيل الطلبات بالمجان لطلبات الصيدليات لأهالي المحافظة، وتقديمها مجموعة طبية بالمجان للوقاية من فيروس كورونا، عبارة عن معقمات وكمامات وقفازات.
وأكدت المطيري رائدة الأعمال، الحائزة على “جائزة الشاب العصامي” عام 2018، أن الهواتف الذكية تؤدي اليوم دوراً مهماً من حيث التواصل الفعّال مع المجتمع، مبينةً أن إنشاء تلك التطبيقات لم يقتصر على الشركات والمؤسسات المختلفة بهدف العمل، بل يمكن للأفراد إنشاؤها وتطويرها والبدء في عملهم الخاص أو الخيري والربح من خلالها.
يُشار إلى أن مريم المطيري قد كرمت نظير مبادرتها الاجتماعية من قبل أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل.
وفق “أخبار 24”.