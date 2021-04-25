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أخبار محلية > وزير الصناعة: هيئة الجبيل وينبع حولت الصحاري إلى مدن صناعية رائدة
25/04/2021   4:51 ص

وزير الصناعة: هيئة الجبيل وينبع حولت الصحاري إلى مدن صناعية رائدة

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (السبت)، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمكنت من تحويل الصحاري إلى مدن صناعية رائدة.

وأوضح أن مدن الهيئة أصبحت محط اهتمام وطموح كل مستثمر بسبب المزايا التنافسية التي توفرها في جودة الحياة والإسكان، إضافة إلى البنية التحتية المميزة في صناعة البتروكيماويات، ما أدى إلى جذب استثمارات تتجاوز تريليون ريال بنهاية عام 2020

وجاء حديث الخريف تعليقاً على الإنجازات التي وصلت إليها الهيئة من خلال وصول الصناعات الأساسية والثانوية في مدنها إلى 870 صناعة، وبلوغ حجم الاستثمارات أكثر من 1.191 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة قد أكدت أن كل ريال تنفقه الحكومة عليها يجذب 8 ريالات من القطاع الخاص.

وزير الصناعة: هيئة الجبيل وينبع حولت الصحاري إلى مدن صناعية رائدة

أخبار محلية
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