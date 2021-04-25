بالفيديو.. “الأمن العام” یستعرض وقائع للقبض على مرتكبي عدد من الجرائم خلال أسبوع

استعرض الأمن العام، عملیات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم في وقائع مختلفة خلال الأسبوع الماضي.
وجاءت العملیات التي استعرضها الأمن العام على النحو التالي:
ـ ضبط 7 مُقيمين من الجنسية البنجلاديشية تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم؛ حيث تم العثور بحوزتهم على أكثر من 49 ألف شريحة اتصال.
ـ الإطاحة بمواطن من أرباب السوابق قام بجريمة قتـل مواطن آخر؛ نتيجة خلاف بينهما.
ـ القبض على مواطن ومُقيم من الجنسية اليمنية ارتكبا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجلي أمن، والدخول إلى مساكن العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال.
ـ ضبط مُقيمين من الجنسية الإثيوبية امتهنا ترويج المخدرات والمسكر، بعدما عثر بحوزتهما على 21 قطعة حشيش، ومواد مخدرة أخرى. وفق “أخبار 24”.
ـ القبض على مواطنين ووافدين من الجنسية اليمنية تورطوا بالاعتـداء على سائقي الأجرة بعد طلب إيصالهم؛ حيث تم الاعتـداء عليهم بالضـرب والخنـق وسلب ما بحوزتهم.
ـ الإطاحة بمواطن ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجال أمن، وسلب العمالة الوافدة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/VeiG7FwFj8
— الأمن العام (@security_gov) April 24, 2021