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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الأمن العام” یستعرض وقائع للقبض على مرتكبي عدد من الجرائم خلال أسبوع
25/04/2021   4:54 ص

بالفيديو.. “الأمن العام” یستعرض وقائع للقبض على مرتكبي عدد من الجرائم خلال أسبوع

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استعرض الأمن العام، عملیات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم في وقائع مختلفة خلال الأسبوع الماضي.  

وجاءت العملیات التي استعرضها الأمن العام على النحو التالي:  

ـ ضبط 7 مُقيمين من الجنسية البنجلاديشية تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم؛ حيث تم العثور بحوزتهم على أكثر من 49 ألف شريحة اتصال.  

ـ الإطاحة بمواطن من أرباب السوابق قام بجريمة قتـل مواطن آخر؛ نتيجة خلاف بينهما.  

ـ القبض على مواطن ومُقيم من الجنسية اليمنية ارتكبا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجلي أمن، والدخول إلى مساكن العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال.  

ـ ضبط مُقيمين من الجنسية الإثيوبية امتهنا ترويج المخدرات والمسكر، بعدما عثر بحوزتهما على 21 قطعة حشيش، ومواد مخدرة أخرى. وفق “أخبار 24”.

ـ القبض على مواطنين ووافدين من الجنسية اليمنية تورطوا بالاعتـداء على سائقي الأجرة بعد طلب إيصالهم؛ حيث تم الاعتـداء عليهم بالضـرب والخنـق وسلب ما بحوزتهم.  

ـ الإطاحة بمواطن ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجال أمن، وسلب العمالة الوافدة. 

 

بالفيديو.. “الأمن العام” یستعرض وقائع للقبض على مرتكبي عدد من الجرائم خلال أسبوع

اخبار رياضية
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