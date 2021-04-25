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اخبار رياضية > “كاريلو” يكشف السبب وراء خسارة الهلال القاسية أمام استقلال دوشنبه
25/04/2021   5:03 ص

“كاريلو” يكشف السبب وراء خسارة الهلال القاسية أمام استقلال دوشنبه

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كشف محترف الهلال، البيروفي أندريه كاريلو، السبب وراء خسارة فريقه القاسية أمام استقلال دوشنبه، برباعية مقابل هدف، في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2021.

وقال “كاريلو”، في تصريحات عقب المباراة، إن خسارة الهلال أمام الاستقلال ترجع إلى الثقة الزائدة التي دخل بها فريقه الشوط الثاني، من المباراة.

وأوضح “كاريلو”: “بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن الثقة الزائدة حولت الكفة لصالح خصمنا في الشوط الثاني.. وعلينا العمل والفوز في المباريات المقبلة”. وفق “أخبار 24”.

بهذه النتيجة تصدر فريق الاستقلال المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية، برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني.

“كاريلو” يكشف السبب وراء خسارة الهلال القاسية أمام استقلال دوشنبه

اخبار رياضية
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